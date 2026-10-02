Сеул пригрозил Киеву мерами из-за раскрытия данных о пленных КНДР

Спор возник после того, как президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН сообщил о передаче Южной Корее двух военнослужащих КНДР. По данным южнокорейской стороны, их захватили украинские военные в январе 2025 г. во время боевых действий в Курской области, а в Южную Корею они прибыли в середине сентября 2026 г.