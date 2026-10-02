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Сеул пригрозил Киеву мерами из-за раскрытия данных о пленных КНДР

Анна Виноградова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пригрозил Украине «дополнительными мерами», если Киев не признает существование договоренности о неразглашении информации о передаче двух северокорейских военнопленных и не принесет официальных извинений.

Ли утверждает, что Украина сама потребовала конфиденциальности при передаче пленных, но позднее обнародовала эту информацию и отвергла существование договоренности. «Если они продолжат отказываться от признания фактов и публичных извинений, мы будем принимать дополнительные меры», – заявил президент Южной Кореи. Киев, в свою очередь, отрицает наличие соглашения о неразглашении.

Спор возник после того, как президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН сообщил о передаче Южной Корее двух военнослужащих КНДР. По данным южнокорейской стороны, их захватили украинские военные в январе 2025 г. во время боевых действий в Курской области, а в Южную Корею они прибыли в середине сентября 2026 г.

24 сентября Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о намерении Киева передать Южной Корее двух северокорейских военнопленных. Он уточнил, что вопросами пленных занимаются Минобороны и специальные службы.

23 сентября президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Ли Чжэ Мен договорились сотрудничать для возобновления диалога с КНДР. Стороны заявили о намерении работать над возобновлением переговоров с Пхеньяном и установлением устойчивого мира на Корейском полуострове.

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