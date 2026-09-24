Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AFLT32,81-0,61%CNY Бирж.12,652-0,39%IMOEX2 309,19-0,13%RTSI861,97-0,13%RGBI112,33+0,02%RGBITR768,79+0,05%
Главная / Политика /

В Кремле не знают о планах Зеленского по передаче пленных из КНДР

Инна Шульгина
Александр Щербак/ТАСС
Александр Щербак/ТАСС

В Кремле не известно о намерении Киева передать Республике Корея двух северокорейских военнопленных. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.

Пескова спросили, знает ли он о соответствующем заявлении президента Украины Владимира Зеленского и были ли контакты на этот счет между Россией, Украиной и Северной Кореей.

«Нет, я не располагаю никакой информацией на сей счет», – сказал он.

По словам Пескова, темы пленных находятся в ведении Минобороны РФ и специальных служб. Представитель Кремля добавил, что контакты по линии спецслужб продолжаются.

Yonhap 24 сентября сообщило, что, согласно, заявлению Зеленского на Генассамблее ООН, Украина недавно отправила в Южную Корею двух северокорейских солдат, захваченных украинскими войсками. По данным агентства, южнокорейские официальные лица не опровергли слов Зеленского, отметив при этом, что Сеул провел консультации с Киевом по этому вопросу.

В сентябре 2025 г. президент России Владимир Путин заявлял, что инициативу об участии северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области проявил председатель КНДР Ким Чен Ын.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её