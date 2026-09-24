В Кремле не знают о планах Зеленского по передаче пленных из КНДР

Yonhap 24 сентября сообщило, что, согласно, заявлению Зеленского на Генассамблее ООН, Украина недавно отправила в Южную Корею двух северокорейских солдат, захваченных украинскими войсками. По данным агентства, южнокорейские официальные лица не опровергли слов Зеленского, отметив при этом, что Сеул провел консультации с Киевом по этому вопросу.