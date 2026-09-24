В Кремле не знают о планах Зеленского по передаче пленных из КНДР
В Кремле не известно о намерении Киева передать Республике Корея двух северокорейских военнопленных. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.
Пескова спросили, знает ли он о соответствующем заявлении президента Украины Владимира Зеленского и были ли контакты на этот счет между Россией, Украиной и Северной Кореей.
«Нет, я не располагаю никакой информацией на сей счет», – сказал он.
По словам Пескова, темы пленных находятся в ведении Минобороны РФ и специальных служб. Представитель Кремля добавил, что контакты по линии спецслужб продолжаются.
Yonhap 24 сентября сообщило, что, согласно, заявлению Зеленского на Генассамблее ООН, Украина недавно отправила в Южную Корею двух северокорейских солдат, захваченных украинскими войсками. По данным агентства, южнокорейские официальные лица не опровергли слов Зеленского, отметив при этом, что Сеул провел консультации с Киевом по этому вопросу.
В сентябре 2025 г. президент России Владимир Путин заявлял, что инициативу об участии северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области проявил председатель КНДР Ким Чен Ын.