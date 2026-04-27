Россия и КНДР еще сильнее скрепляют свой союз военными узами

Само решение послать своих солдат в Курскую область было очень важным и значимым для северокорейцев, которые до того последний раз оказывали подобную помощь во время войны во Вьетнаме против США, говорит ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин. Что же касается России, то в КНДР помнят о том, что именно Красная армия освободила от японцев северную часть полуострова, а позже СССР и КНР помогли ей и в Корейской войне с США и их союзниками. Потому в 2024 г. корейцы инициативно предложили помощь после вторжения ВСУ в Курскую область. Другой целью Пхеньяна, как говорит Жебин, была проверка боеспособности своих спецподразделений, которые давно не участвовали в современных боевых действиях. Показательно, что все остальные формальные российские союзники на этом фоне ограничивались только словесной или в лучшем случае материальной поддержкой. Корейцы также принимали активное участие в разминировании освобожденных территорий Курской области, что, как считает аналитик, можно отнести к гуманитарной поддержке. При этом участвовать в операциях по созданию буферной зоны с Украиной северокорейцы, скорее всего, не станут.