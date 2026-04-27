Россия и КНДР еще сильнее скрепляют свой союз военными узами

Россия и КНДР еще сильнее скрепляют свой союз военными узамиПредседатель Госдумы и министр обороны России приехали на открытие музея в честь корейских союзников
Министр обороны России Андрей Белоусов и председатель Госдумы Вячеслав Володин 26 апреля посетили КНДР, где состоялась церемония открытия музея, посвященного военным КНДР, которые участвовали в боевых действиях против украинской армии в Курской области. Гостей принял северокорейский лидер Ким Чен Ын, которому через Володина были переданы от президента России Владимира Путина «теплые слова приветствия» и поздравления с переизбранием на должность председателя государственных дел в марте.
Белоусов с Кимом обсуждали «состояние и перспективы военного сотрудничества» между Москвой и Пхеньяном. «Готовы подписать в этом году план российско-корейского военного взаимодействия на период 2027–2031 гг.», – отметил Белоусов. Министр считает, что отношения двух соседей и с 2024 г. союзников «находятся на беспрецедентно высоком уровне».
В этот день в Пхеньяне был открыт мемориальный комплекс и огромный музей боевых подвигов героев «зарубежной военной операции», как в КНДР называют участие военнослужащих Корейской народной армии (КНА) в освобождении Курской области в 2024–2025 гг. Совместно с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем Белоусов перерезал ленточку в честь открытия комплекса, а затем на его территории состоялся концерт с песнями на корейском и русском языках.
В начале апреля, как сообщало ЦТАК, Ким давал указания по завершению строительства музея. Еще в феврале 2026 г. лидер КНДР открыл в Пхеньяне новую улицу Сэбёль (Новая Звезда) с домами с квартирами для семей погибших военных, участвовавших в освобождении Курской области. В 2025 г. лидер страны лично встречал доставленные российскими военно-транспортными самолетами гробы с телами павших военнослужащих КНА и не сдерживал эмоций. Путин направил по поводу открытия музея Киму телеграмму, где говорится, что, «сражаясь плечом к плечу с российскими братьями по оружию, корейские солдаты и офицеры проявили исключительное мужество и подлинную самоотверженность, покрыли себя неувядаемой славой. Их беспримерные подвиги навсегда останутся в сердце каждого гражданина России». Путин также поблагодарил Кима за возведение памятника «в кратчайшие сроки» – ровно к годовщине освобождения Курской области. Официально об этом было объявлено начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым ровно год назад, 26 апреля 2025 г. Тогда же Москва впервые признала участие в операции военных из КНДР. Участие Пхеньяна в боевых действиях в Курской области соответствовало статье 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР от 2024 г.
При этом о планах по увековечению памяти союзников ранее говорили и в России. В декабре 2025 г. губернатор Курской области Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что памятник боевому братству КНДР и России будет создан при поддержке Минобороны, вероятно, на территории сквера на ул. Интернациональной в Курске.
Украинская армия вторглась на территорию Курской области 6 августа 2024 г., занятая территория была полностью освобождена в апреле 2025 г.
Само решение послать своих солдат в Курскую область было очень важным и значимым для северокорейцев, которые до того последний раз оказывали подобную помощь во время войны во Вьетнаме против США, говорит ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин. Что же касается России, то в КНДР помнят о том, что именно Красная армия освободила от японцев северную часть полуострова, а позже СССР и КНР помогли ей и в Корейской войне с США и их союзниками. Потому в 2024 г. корейцы инициативно предложили помощь после вторжения ВСУ в Курскую область. Другой целью Пхеньяна, как говорит Жебин, была проверка боеспособности своих спецподразделений, которые давно не участвовали в современных боевых действиях. Показательно, что все остальные формальные российские союзники на этом фоне ограничивались только словесной или в лучшем случае материальной поддержкой. Корейцы также принимали активное участие в разминировании освобожденных территорий Курской области, что, как считает аналитик, можно отнести к гуманитарной поддержке. При этом участвовать в операциях по созданию буферной зоны с Украиной северокорейцы, скорее всего, не станут.
Поддержка со стороны КНДР в боях против Украины резко в положительную сторону сказалась в целом на отношениях двух стран, продолжает Жебин, которые до начала 2020-х гг. подвергались испытаниям. Россия тогда голосовала вместе с западными странами за резолюции, которые осуждали КНДР в том числе за создание ею ядерного оружия, что там воспринималось как предательство. Сейчас же отношения сторон изменились в лучшую сторону и Россия тоже оказывает Пхеньяну различную помощь, заключает Жебин.