Белоусов в Пхеньяне обсудил с Ким Чен Ыном долгосрочное военное партнерство
Министр обороны России Андрей Белоусов провел в столице КНДР переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, пишет ТАСС.
Белоусов заявил в ходе встречи, что они договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу и готовы подписать в этом году План российско-корейского военного взаимодействия на период 2027–2031 гг. Глава российского военного ведомства также отметил, что текущий год обещает быть насыщенным в плане двусторонних контактов по целому ряду направлений.
По оценке министра обороны, российско-корейские межгосударственные отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне.
Белоусов заявил, что в Минобороны РФ высоко ценят решение Ким Чен Ына пригласить российских военных на открытие мемориала боевых подвигов солдат КНДР за рубежом. Комплекс посвящен корейским солдатам, участвовавшим в освобождении Курской области. 25 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин также прибыл в КНДР.
В апреле 2025 г. начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину отметил роль северокорейских военных в освобождении приграничных районов Курской области, назвав их действия стойкими и героичными. В декабре 2025 г. саперы КНДР разминировали почти 42 400 га региона, уничтожив более 1,5 млн взрывоопасных предметов.