Володин прибыл в КНДР на открытие мемориала
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР, сообщила пресс-служба Думы.
По поручению президента России Владимира Путина 26 апреля Володин примет участие в открытии мемориала и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Комплекс посвящен мужеству корейских солдат, участвовавших в освобождении Курской области от неонацистов.
Украинские военные вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 г. С тех пор в регионе велись бои. После вторжения украинских сил в российский регион лидер КНДР Ким Чен Ын определил, что ситуация «соответствует приведению в действие ст. 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ».
Начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе Путину отметил роль северокорейских военнослужащих в освобождении приграничных районов Курской области.
По его словам, они оказали значительную помощь в разгроме украинских сил в регионе, проявили в бою стойкость, мужество и героизм.
В декабре 2025 г. саперы из 528-го инженерно-саперного полка Корейской народной армии принимали участие в разминировании Курской области. Они очистили почти 42 400 га в регионе и уничтожили более 1,5 млн взрывоопасных предметов.