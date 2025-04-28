КНДР подтвердила участие корейских военных в освобождении Курской области
Корейская народная демократическая республика (КНДР) заявила о героизме корейских военных, участвовавших в операции по освобождению Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Таким образом, республика признала участие своих военнослужащих в боевых действиях в российском регионе.
ЦТАК приводит документ, отправленный Центральным военным комитетом трудовой партии Кореи (ЦВК ТПК) газете «Нодон синмун». В нем говорится о победоносном завершении операции по освобождению районов Курской области от украинского вторжения.
«Подразделения наших вооруженных сил, которые по приказу главы государства КНДР были задействованы в операции по освобождению районов Курской области, в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и военную хватку, <...> и тем самым внесли весомый вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение территории РФ», – говорится в сообщении.
В документе указано, что после вторжения украинских сил в российский регион лидер КНДР Ким Чен Ын определил, что ситуация «соответствует приведению в действие ст. 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ». Глава республики принял решение о вступлении вооруженных сил КНДР в конфликт и «известил российскую сторону об этом».
«Также по соглашению он отдал приказ ЦВК ТПК боевым подразделениям вооруженных сил республики разгромить и уничтожить неонацистских захватчиков Украины и освободить районы Курской области во взаимодействии с вооруженными силами России», – отмечено в документе.
26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину обратил внимание на роль северокорейских военнослужащих в освобождении приграничных районов Курской области. По его словам, солдаты и офицеры КНДР в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве оказали значительную помощь в разгроме украинских сил в регионе.
19 июня 2024 г. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ подразумевает, что стороны обязуются оказывать друг другу поддержку в случае вооруженного нападения на одну из них.