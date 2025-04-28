КНДР подтвердила участие корейских военных в освобождении Курской области

В документе указано, что после вторжения украинских сил в российский регион лидер КНДР Ким Чен Ын определил, что ситуация «соответствует приведению в действие ст. 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ». Глава республики принял решение о вступлении вооруженных сил КНДР в конфликт и «известил российскую сторону об этом».