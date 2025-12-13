Северокорейские саперы разминировали в Курской области почти 42 400 га земли
Саперы из 528-го инженерно-саперного полка Корейской народной армии, которые участвовали в разминировании Курской области, очистили почти 42 400 га в регионе и уничтожили более 1,5 млн взрывоопасных предметов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Хинштейн рассказал, что когда был с визитом в КНДР, поблагодарил председателя страны Ким Чен Ына за помощь в разминировании приграничных районов Курской области. По его словам, без их помощи в работе невозможно возрождение приграничья региона.
Губернатор добавил, что перед возвращением военных в КНДР им были вручены памятные подарки. Он также обратился в Минобороны России с предложением представить к наградам наиболее отличившихся. Хинштейн выразил надежду, что весной власти снова встретят военных из КНДР для продолжения работы по восстановлению Курской области.
13 декабря северокорейские военнослужащие 528-го инженерно-саперного полка, которые участвовали в разминировании Курской области, вернулись в КНДР. На площади Дома культуры «25 апреля» в Пхеньяне прошла торжественная церемония приветствия военных. Председатель КНДР выступил на ней с речью в честь возвращения части. Он поздравил военнослужащих с боевыми успехами и выразил им благодарность за служение.
В сентябре президент РФ Владимир Путин говорил, что инициативу об участии северокорейских сил в освобождении Курской области проявил сам Ким. 14 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия признательна и благодарна саперам из КНДР за помощь в разминировании Курской области. Он заверил, что Москва не забудет о помощи Пхеньяна.