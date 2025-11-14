Газета
Главная / Политика /

Песков: Россия благодарна северокорейским саперам за помощь в Курской области

Ведомости

Россия признательна и благодарна саперам из КНДР за самоотверженную героическую помощь в разминировании Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, Москва никогда не забудет о помощи Пхеньяна.

«Работа эта продолжается. Работа опасная, сложная. И действительно наши корейские друзья нам очень помогают. И мы это очень высоко ценим», – подчеркнул представитель Кремля.

В Курской области назовут улицы и площади в честь военных из КНДР

Политика / Международные отношения

14 ноября губернатор Курской области Александр Хинштейн встретился с северокорейскими военными и поблагодарил их за вклад в освобождение региона.

Курскую область окончательно освободили 26 апреля. В этот день начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции. Глава КНДР Ким Чен Ын отмечал, что в российском регионе сражались «лучшие сыновья корейского народа».

По данным СМИ, сейчас военнослужащие КНДР, принимавшие участие в боевых действиях в Курской области, помогают вернуть в регион мирную жизнь. В том числе, они работают над разминированием территорий.

