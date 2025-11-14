Газета
Хинштейн лично поблагодарил бойцов КНДР за вклад в освобождение Курской области

Ведомости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн провел встречу с военными Северной Кореи и поблагодарил их за вклад в освобождение региона. Об этом сообщает «Звезда».

Хинштейн отметил, что жители Курской области испытывают к бойцам КНДР теплые, братские чувства, а также глубокую благодарность. Он подчеркнул, что вклад Северной Кореи в освобождение региона никогда не будет забыт.

По данным «Звезды», сейчас северокорейские военные, которые участвовали в боевых действиях на территории области, помогают вернуть в регион мирную жизнь. В частности, они занимаются разминированием территорий.

КНДР направит в РФ 6000 строителей и саперов для восстановления Курской области

Политика / Международные отношения

Курская область была окончательно освобождена 26 апреля. Тогда начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции. Участие в боевых действия против украинских сил принимали военные из Северной Кореи. Глава КНДР Ким Чен Ын говорил, что в Курской области сражались «лучшие сыновья корейского народа».

9 мая стало известно, что в регионе назовут улицы и площади в честь военных из КНДР.

