Ким Чен Ын встретил вернувшихся из Курской области саперов

В сентябре Путин рассказал, что инициативу при участии северокорейских сил в освобождении Курской области проявил сам председатель КНДР. 14 ноября пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что Россия признательна и благодарна саперам из КНДР за самоотверженную героическую помощь в разминировании Курской области. Он заверил, что Москва никогда не забудет о помощи Пхеньяна.