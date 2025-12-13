Ким Чен Ын встретил вернувшихся из Курской области саперов
Северокорейские военнослужащие 528-го инженерно-саперного полка, которые участвовали в разминировании территории Курской области, вернулись в КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
На площади Дома культуры «25 апреля» в Пхеньяне прошла торжественная церемония приветствия военных. Председатель КНДР Ким Чен Ын присутствовал на церемонии. Он выступил с речью в честь возвращения инженерно-саперной части.
Лидер КНДР поздравил военных с боевыми успехами и выразил им благодарность за самоотверженное служение. Он заявил, что в ходе выполнения боевой задачи погибли девять северокорейских военнослужащих. Им присвоены звания Героев КНДР посмертно, полку присвоен орден «Свобода и Независимость» I степени. Ким также встретился с членами семей погибших.
В сентябре Путин рассказал, что инициативу при участии северокорейских сил в освобождении Курской области проявил сам председатель КНДР. 14 ноября пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что Россия признательна и благодарна саперам из КНДР за самоотверженную героическую помощь в разминировании Курской области. Он заверил, что Москва никогда не забудет о помощи Пхеньяна.