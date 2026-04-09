Почему Северная Корея и Китай снова рады сближению друг с другом

КНДР – официальный военно-политический союзник Пекина с механизмом оказания оборонной помощи согласно договору 1961 г. о сотрудничестве и дружбе. С 2024 г. у Пхеньяна появился второй партнер-сосед такого же уровня – это Россия, с которой был заключен похожий по содержанию Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В том же 2024 году власти США просили Китай повлиять на военное сотрудничество России и КНДР, солдаты которой участвовали в операции по освобождению Курской области от ВСУ. Западные СМИ тогда же видели признаки похолодания в отношениях Пхеньяна и Пекина. Впрочем, приезд Ким Чен Ына на парад в Пекин по случаю окончания Второй мировой войны в сентябре 2025 г. ярко продемонстрировал, что никакого серьезного раскола нет: он был на тех кадрах постоянно рядом с Си и президентом России Владимиром Путиным. Позже в том же году Пхеньян с визитом посетил премьер Госсовета КНР Ли Цян.