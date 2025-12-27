Власти Нигерии отвергли обвинения в «христианском геноциде»
Власти Нигерии решительно отвергли обвинения в «христианском геноциде». Они утверждают, что недавние удары США по позициям ИГИЛ
В ведомстве подчеркнули, что эти удары – часть глобальной борьбы с терроризмом. Они включают совместное использование разведданных и координацию с США, а также другими партнерами.
Как сообщили в Африканском командовании США, первоначальная оценка ударов показала, что в лагерях ИГИЛ были ликвидированы «несколько террористов». По данным американской стороны, операции проводились по элементам группировки, базирующимся на северо-западе Нигерии.
Министерство обороны США также опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен момент пуска боеприпаса с американского военного корабля.
26 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что ВС США атаковали боевиков ИГИЛ в Нигерии. Он сказал, что смерти членов этой организации продолжатся, если они будут и далее «убивать христиан».