Главная / Политика /

Власти Нигерии отвергли обвинения в «христианском геноциде»

Ведомости

Власти Нигерии решительно отвергли обвинения в «христианском геноциде». Они утверждают, что недавние удары США по позициям ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) согласуются с международным правом и были проведены в рамках сотрудничества. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление МИД страны.

В ведомстве подчеркнули, что эти удары – часть глобальной борьбы с терроризмом. Они включают совместное использование разведданных и координацию с США, а также другими партнерами.

Как сообщили в Африканском командовании США, первоначальная оценка ударов показала, что в лагерях ИГИЛ были ликвидированы «несколько террористов». По данным американской стороны, операции проводились по элементам группировки, базирующимся на северо-западе Нигерии.

Arise: США ударили по району Нигерии, где минимум 10 лет не было террористов

Политика / Международные новости

Министерство обороны США также опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен момент пуска боеприпаса с американского военного корабля.

26 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что ВС США атаковали боевиков ИГИЛ в Нигерии. Он сказал, что смерти членов этой организации продолжатся, если они будут и далее «убивать христиан».

