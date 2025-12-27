Минобороны: Купянск перешел под контроль ВС РФВ городе продолжается зачистка от ВСУ
Город Купянск в Харьковской области находится под контролем подразделений группировки войск «Запад». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, опубликовав видеоматериалы с военнослужащими, выполняющими задачи в населенном пункте.
Сообщается, что Купянск контролируют подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии. Командир роты 1427-го мотострелкового полка с позывным «Уран» сообщил, что его подразделение действует на одной из центральных улиц города и удерживает позиции, не позволяя ВСУ закрепиться. Он отметил, что небольшие группы украинской армии, скрывающиеся в укрытиях, методично уничтожаются.
Командир штурмовой группы 1486-го мотострелкового полка с позывным «Колосс» заявил, что подразделений ВСУ в районе Купянского молочно-консервного комбината «нет и быть не может». В свою очередь командир роты 1843 мотострелкового полка с позывным «Тайфун» рассказал о зачистке зданий и подвалов от разрозненных групп ВСУ.
Согласно сводке Минобороны в Telegram-канале, на купянском направлении подразделения 6-й армии за сутки отразили три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах Благодатовки, Паламаревки и Осинова. Потери противника составили до 60 человек, уничтожены два бронеавтомобиля иностранного производства и два пикапа.
Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад», по данным ведомства, потери ВСУ достигли до 200 военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и четыре склада боеприпасов.
19 декабря во время «Итогов года» президент Владимир Путин сообщил, что ВС РФ взяли половину города Гуляйполе в Запорожской области, продолжают освобождать Димитров (Мирноград), «доберут Константиновку» и окружили 3500 украинских военных в Купянске.