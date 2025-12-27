Politico присудило антипремии Трампу, Саркози и фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен получила антипремию «за политическое выживание»: в течение года она пережила сразу три вотума недоверия в Европейском парламенте. Politico отмечает, что против нее одновременно выступали как правые, так и левые силы, что, по ироничному замечанию авторов статьи, стало редким примером общеевропейского консенсуса.