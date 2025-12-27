Politico присудило антипремии Трампу, Саркози и фон дер Ляйен
Издание Politico опубликовало традиционный обзор года, отметив самых противоречивых и обсуждаемых политиков мира. В числе «лауреатов» оказались президент США Дональд Трамп, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также экс-президент Франции Николя Саркози.
Трамп, по версии Politico, стал «доминирующим фактором» мировой повестки. Издание высмеяло его активное возвращение в большую политику, масштабные тарифные инициативы и публичные конфликты, в том числе с предпринимателем Илоном Маском. Издание отметило, что Трамп «заполнил собой новостное пространство целиком».
Фон дер Ляйен получила антипремию «за политическое выживание»: в течение года она пережила сразу три вотума недоверия в Европейском парламенте. Politico отмечает, что против нее одновременно выступали как правые, так и левые силы, что, по ироничному замечанию авторов статьи, стало редким примером общеевропейского консенсуса.
Саркози упомянут в числе символов кризиса доверия к политическим элитам Франции на фоне затяжной нестабильности, частой смены правительств и скандалов, которые, по оценке издания, превратили страну в один из главных очагов политического хаоса в Европе.
В целом обзор Politico охватывает картину года, в котором Европа столкнулась с ростом радикальных настроений, институциональной усталостью и ослаблением трансатлантических отношений, а США – с возвращением жесткой персонализированной политики. Завершается материал саркастическим выводом: 2026 г. «уже хуже быть не может», хотя авторы признают, что политика неоднократно доказывала обратное.
Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что 2026 г. окажется значительно сложнее, чем 2025-й. «Прошедший год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь – следующий будет гораздо хуже», – отметила Мелони.