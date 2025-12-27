Газета
Главная / Политика /

Путину доложили о взятии под контроль Димитрова и Гуляйполя

Президент провел совещание по ситуации в зоне спецоперации
Ведомости

Президент России Владимир Путин на одном из пунктов управления объединенной группировки войск провел совещание по ситуации в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Кремль.

Утром 27 декабря глава государства заслушал доклад командующих группировками «Центр» и «Восток» о взятии под контроль Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР) и Гуляйполя в Запорожской области. Также Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова.

Герасивом сообщил, что группировка войск «Юг» после освобождения Северска продвигается в сторону Славянска. В Красном Лимане бои идут в юго-восточной и восточной частях города. «Освобожден населенный пункт Кирово. Продолжаются уличные бои в Константиновке. Под нашим контролем находится более половины городской застройки», – сказал Герасимов.

По его словам, группировки «Восток» и «Центр» за прошедшую неделю помимо Димитрова и Гуляйполя взяли под контроль еще пять населенных пунктов. Подразделения группировки «Днепр» заняли Степногорск.

«Вижу, что все стоящие перед нами задачи выполняются в соответствии с замыслом специальной военной операции, утвержденным и разработанным Генеральным штабом», – отметил Путин.

Командующий группировки войск «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту, что севернее Красноармейско-Димитровской агломерации взяты под контроль город Родинское и населенный пункт Вольное, на Октябрьском направлении освобожден населенный пункт Артемовка.

27 декабря Минобороны РФ также сообщали о том, что город Купянск в Харьковской области находится под контролем подразделений группировки войск «Запад».

19 декабря во время «Итогов года» Путин сообщил, что ВС РФ взяли половину города Гуляйполе в Запорожской области, продолжают освобождать Димитров (Мирноград), «доберут Константиновку» и окружили 3500 украинских военных в Купянске.

