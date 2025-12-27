Путину доложили о взятии под контроль Димитрова и Гуляйполя

Герасивом сообщил, что группировка войск «Юг» после освобождения Северска продвигается в сторону Славянска. В Красном Лимане бои идут в юго-восточной и восточной частях города. «Освобожден населенный пункт Кирово. Продолжаются уличные бои в Константиновке. Под нашим контролем находится более половины городской застройки», – сказал Герасимов.