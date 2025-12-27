Путин: интерес к выводу ВСУ из Донбасса «сводится к нулю» из-за успехов ВС РФ

«Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям», – сказал президент.