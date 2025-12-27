Газета
Главная / Политика /

Путин: интерес к выводу ВСУ из Донбасса «сводится к нулю» из-за успехов ВС РФ

Ведомости

Интерес Москвы к выводу украинских войск с территорий Донбасса практически исчез на фоне текущих темпов наступления российских сил. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск.

«Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что если Украина не желает завершить конфликт мирным путем, Россия решит задачи военной операции вооруженным.

Минобороны России регулярно сообщает о продвижении и занятии новых населенных пунктов. Вечером 27 декабря Путину доложили о взятии Димитрова, Артемовки и Родинского в ДНР, а также Гуляйполя и Степногорска в Запорожской области.

