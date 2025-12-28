Маск заявил, что в Брюсселе произошло «великое замещение»
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что в Брюсселе случилось «великое замещение», и теперь свыше 70% детей не имеют европейских корней.
«73% детей в Брюсселе, столице Европы, не европейцы! – написал он в X. – Великое замещение уже произошло».
Эта публикация стала его реакцией на статистику, показывающую, что 72,9% детей в городе рождены в семьях мигрантов.
26 декабря Маск заявил, что Брюссель перестал быть бельгийским городом. Этот комментарий последовал после публикации американского блогера Марио Науфала, который привел статистику: примерно три четверти детей в Брюсселе имеют неевропейское происхождение.