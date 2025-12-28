Газета
Лавров подтвердил поддержку Россией позиции Китая по Тайваню

Ведомости

Россия выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, поскольку считает его неотъемлемой частью Китая. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что принципиальная позиция России по данному вопросу неизменна. Лавров отметил, что российская сторона исходит из того, что тайваньская проблема является внутренним делом КНР, а Пекин имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

В июле Лавров отмечал лицемерность призывов сохранить статус-кво по Тайваню. По его словам, Россия непреложно поддерживает позицию Пекина и готова к содействию по ее реализации.

Тайваньская проблема касается определения статуса Тайваня после гражданской войны в Китае и окончания Второй мировой войны. В Пекине считают, что Тайвань – неотъемлемая часть КНР, и для сотрудничества с государством другие страны должны соблюдать принцип «одного Китая».

