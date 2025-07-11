Лавров отметил лицемерность призывов сохранить статус-кво по Тайваню

В июне правительство Китая обвинило главу минобороны США Пита Хегсета в попытке «разжечь раздор» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тогда он на одной из конференций заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, но готов «сражаться и побеждать». Китай же, сказал он, угрожает коренным образом изменить статус-кво в регионе. По мнению китайского ведомства, Хегсет проигнорировал призывы к миру, а его высказывания были «полны провокаций».