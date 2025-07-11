Лавров отметил лицемерность призывов сохранить статус-кво по Тайваню
Призывы сохранить статус-кво по тайваньскому вопросу – лицемерие со стороны некоторых западных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре, передает ТАСС.
«Обратили на себя внимание слова некоторых наших западных коллег, которые и раньше произносились, о том, что они уважают принцип одного Китая, но нельзя менять статус-кво. Это лицемерие, которое очевидно для любого, кто мало-мальски знаком с этой проблемой», – прокомментировал ситуацию глава внешнеполитического ведомства.
Он также подчеркнул, что министр иностранных дел Китая Ван И заявлял о необходимости решения вопроса на основе концепции единого китайского государства. По словам Лаврова, Россия непреложно поддерживает позицию Пекина и готова к содействию по ее реализации.
В июне правительство Китая обвинило главу минобороны США Пита Хегсета в попытке «разжечь раздор» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тогда он на одной из конференций заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, но готов «сражаться и побеждать». Китай же, сказал он, угрожает коренным образом изменить статус-кво в регионе. По мнению китайского ведомства, Хегсет проигнорировал призывы к миру, а его высказывания были «полны провокаций».
Тайваньская проблема касается определения статуса Тайваня после гражданской войны в Китае и окончания Второй мировой войны. В Пекине считают, что Тайвань – неотъемлемая часть КНР, и для сотрудничества с государством другие страны должны соблюдать принцип «одного Китая».