Белый дом объявил о переносе встречи Трампа и Зеленского

Воскресную встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским перенесли на два часа раньше. По информации Белого дома, переговоры начнутся в 21:00 (мск) вместо запланированных 23:00 (мск).

Встреча состоится в городе Палм-Бич штата Флорида в 13:00 по местному времени, как следует из обновленного расписания.

Запланированная встреча Зеленского и Трампа пройдет без участия европейских лидеров.  Киев добивался личной встречи Зеленского с Трампом на протяжении нескольких месяцев. В ЕС ожидают, что переговоры могут пройти успешно, поскольку нынешние контакты между США и Украиной оцениваются как конструктивные. Однако при этом европейские дипломаты подчеркивают непредсказуемость американского лидера.

