Лавров назвал европейских военных на Украине законной целью РФ
Европейские воинские контингенты в формате «коалиции желающих», если они появятся на Украине, станут законной целью для российских вооруженных сил. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.
Министр отметил, что амбиции европейских политиков «буквально застилают глаза», и, по его словам, им не жалко не только украинцев, но и собственное население. Лавров подчеркнул, что Россия уже неоднократно заявляла: в случае отправки таких контингентов они будут считаться законной военной целью.
В сентября президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что иностранные войска на Украине станут законным целями для российской армии.