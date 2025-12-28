Лавров назвал европейских военных на Украине законной целью РФ

Министр отметил, что амбиции европейских политиков «буквально застилают глаза», и, по его словам, им не жалко не только украинцев, но и собственное население. Лавров подчеркнул, что Россия уже неоднократно заявляла: в случае отправки таких контингентов они будут считаться законной военной целью.