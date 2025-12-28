Газета
Главная / Политика /

Лавров назвал Евросоюз главным препятствием к урегулированию на Украине

Примером стала попытка ЕС передать Киеву российские замороженные валютные резервы
Ведомости

Евросоюз открыто готовится к войне с Россией и стал главным препятствием для мира после смены администрации в США. Это заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

В качестве примера министр привел недавнюю попытку Евросоюза передать Киеву российские замороженные валютные резервы в Бельгии. Лавров констатировал, что эта попытка не увенчалась успехом.

24 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза (ЕС) втянулись в украинский конфликт, чтобы стимулировать развитие своей экономики с использованием военной промышленности. Он также назвал решения глав европейских государств ошибочными. Он подчеркнул, что «этого можно было избежать».

