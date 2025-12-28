24 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза (ЕС) втянулись в украинский конфликт, чтобы стимулировать развитие своей экономики с использованием военной промышленности. Он также назвал решения глав европейских государств ошибочными. Он подчеркнул, что «этого можно было избежать».