Лавров назвал Евросоюз главным препятствием к урегулированию на УкраинеПримером стала попытка ЕС передать Киеву российские замороженные валютные резервы
Евросоюз открыто готовится к войне с Россией и стал главным препятствием для мира после смены администрации в США. Это заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.
В качестве примера министр привел недавнюю попытку Евросоюза передать Киеву российские замороженные валютные резервы в Бельгии. Лавров констатировал, что эта попытка не увенчалась успехом.
24 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза (ЕС) втянулись в украинский конфликт, чтобы стимулировать развитие своей экономики с использованием военной промышленности. Он также назвал решения глав европейских государств ошибочными. Он подчеркнул, что «этого можно было избежать».