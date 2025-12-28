Газета
Польша запустит «антидроновую стену» на восточной границе

Ведомости

«Антидроновая стена» на восточной границе Польши заработает в ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщил замминистра обороны страны Цезарий Томчик, пишет The Guardian.

Полное завершение строительства системы противодействия беспилотникам запланировано на срок до 24 месяцев. При этом первичные функциональные возможности комплекса планируется развернуть уже примерно через полгода – возможно, даже раньше.

Томчик уточнил, что общая стоимость проекта составит 2 млрд евро. Финансирование будет осуществляться преимущественно за счет европейских фондов в рамках программы оборонных займов SAFE (Security Action for Europe), а также частично из госбюджета Польши.

27 декабря якобы из-за активности России истребители Польши подняли в воздух. Такие инциденты не единичные и чаще всего совпадают с объявлениями воздушных тревог на Украине.

