ВС РФ за сутки взяли четыре населенных пункта в ДНР

Под российский контроль перешли Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное
Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки взяли под контроль Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили Минобороны РФ.

Населенные пункты брали подразделения группировки воск «Центр», добавили в оборонном ведомстве.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и установили полный контроль над Гуляй-полем в Запорожской области. Подразделения «Днепра» взяли Степногорск.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны. Они нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Константиновка, Донецкое, Резниковка, Славянск, Кривая Лука, Ильичевка и Рай-Александровка в ДНР.

27 декабря в Минобороны РФ также сообщали о том, что город Купянск в Харьковской области находится под контролем подразделений группировки войск «Запад».

19 декабря во время «Итогов года» президент РФ Владимир Путин сообщил, что ВС РФ взяли половину города Гуляйполе в Запорожской области, продолжают освобождать Димитров (Мирноград), «доберут Константиновку» и окружили 3500 украинских военных в Купянске.

