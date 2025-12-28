Le Monde: коррупционный скандал в Киеве случился после вылета Зеленского в США
Новый коррупционный скандал с разразился сразу после отъезда президента Украины Владимира Зеленского в США на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, сообщила газета Le Monde.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило нескольких членов Верховной рады в получении взяток в обмен на голоса.
27 декабря НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении организованной преступной группы (ОПГ), в которую, по данным следствия, входили действующие народные депутаты Украины.
На фоне заявления НАБУ ряд депутатов и источников сообщили о проведении следственных действий в правительственном квартале Киева. Депутат Алексей Гончаренко заявлял о появлении сотрудников НАБУ вблизи зданий власти. Позднее он сообщил, что следственные действия проходят в помещении парламентского комитета по вопросам транспорта.
Близкий к НАБУ депутат Ярослав Железняк заявил, что под «группой нардепов» может подразумеваться народный депутат Александр Кисель – глава комитета по транспорту, заместитель руководителя фракции «Слуга народа» и руководитель Днепропетровской областной организации партии. По данным издания, Кисель считается близким к украинскому режиссеру Сергею Шефиру и Зеленскому.