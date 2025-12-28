Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Le Monde: коррупционный скандал в Киеве случился после вылета Зеленского в США

Ведомости

Новый коррупционный скандал с разразился сразу после отъезда президента Украины Владимира Зеленского в США на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, сообщила газета Le Monde.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило нескольких членов Верховной рады в получении взяток в обмен на голоса.

27 декабря НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении организованной преступной группы (ОПГ), в которую, по данным следствия, входили действующие народные депутаты Украины.

На фоне заявления НАБУ ряд депутатов и источников сообщили о проведении следственных действий в правительственном квартале Киева. Депутат Алексей Гончаренко заявлял о появлении сотрудников НАБУ вблизи зданий власти. Позднее он сообщил, что следственные действия проходят в помещении парламентского комитета по вопросам транспорта.

Близкий к НАБУ депутат Ярослав Железняк заявил, что под «группой нардепов» может подразумеваться народный депутат Александр Кисель – глава комитета по транспорту, заместитель руководителя фракции «Слуга народа» и руководитель Днепропетровской областной организации партии. По данным издания, Кисель считается близким к украинскому режиссеру Сергею Шефиру и Зеленскому.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь