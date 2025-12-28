Le Monde: коррупционный скандал в Киеве случился после вылета Зеленского в США

На фоне заявления НАБУ ряд депутатов и источников сообщили о проведении следственных действий в правительственном квартале Киева. Депутат Алексей Гончаренко заявлял о появлении сотрудников НАБУ вблизи зданий власти. Позднее он сообщил, что следственные действия проходят в помещении парламентского комитета по вопросам транспорта.