Таиланд назвал прекращение огня с Камбоджей стратегическим шагом

По словам Нарпханита, цель состоит в том, чтобы проверить, способна ли Камбоджа на самом деле прекратить военные действия. Как пишет издание, комментарии Нарпханита, прозвучавшие после совместного заявления о прекращении огня в субботу, подчеркивают хрупкость второго мирного соглашения соседей в этом году. Первое соглашение, заключенное при посредничестве президента США Дональда Трампа и позволившее остановить пятидневные столкновения в июле, было нарушено, когда Таиланд выдвинул обвинение в адрес Камбоджи. По версии таиландской стороны, камбоджийские военные установили наземные мины в спорной приграничной зоне, в результате чего трое таиландских солдат получили ранения.