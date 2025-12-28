Газета
Таиланд назвал прекращение огня с Камбоджей стратегическим шагом

Ведомости

Соглашение об «условном прекращении огня» является стратегическим «испытанием искренности», а не уступкой. Об этом заявил министр обороны Таиланда Наттафон Нарпханит 28 декабря, на следующий день после договора Таиланда и Камбоджи о прекращении огня на 72 часа. Слова министра приводит агентство Bloomberg.

По словам Нарпханита, цель состоит в том, чтобы проверить, способна ли Камбоджа на самом деле прекратить военные действия. Как пишет издание, комментарии Нарпханита, прозвучавшие после совместного заявления о прекращении огня в субботу, подчеркивают хрупкость второго мирного соглашения соседей в этом году. Первое соглашение, заключенное при посредничестве президента США Дональда Трампа и позволившее остановить пятидневные столкновения в июле, было нарушено, когда Таиланд выдвинул обвинение в адрес Камбоджи. По версии таиландской стороны, камбоджийские военные установили наземные мины в спорной приграничной зоне, в результате чего трое таиландских солдат получили ранения.

Министры иностранных дел Таиланда и Камбоджи возглавляют делегации на переговорах в китайской провинции Юньнань, запланированных на 28–29 декабря. Китай выступает в качестве международного посредника с целью содействовать «более полному и детальному общению», о чем сообщил представитель МИД КНР в субботу. В рамках диалога состоится встреча таиландского и камбоджийского министров с главой китайского МИДа Ван И, к которой также присоединятся представители вооруженных сил трех стран.

Китай намерен конструктивно способствовать укреплению режима прекращения огня, возобновлению обменов, восстановлению политического доверия и поддержанию мира.

