Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня на 72 часа

Конфликт между странами обострился в июле, когда Таиланд выдвинул обвинение в адрес Камбоджи. По версии таиландской стороны, камбоджийские военные установили наземные мины в спорной приграничной зоне, в результате чего трое таиландских солдат получили ранения. Камбоджа отвергла обвинения, заявив, что военнослужащие Таиланда отклонились от согласованных маршрутов и подорвались на мине, которая осталась в земле после многолетних военных действий.