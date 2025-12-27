Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня на 72 часа

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня на 72 часаНакануне Камбоджу атаковали тайские истребители
Камбоджа и Таиланд опубликовали совместное заявление 3-го специального генерального пограничного комитета (ГПК) о режиме прекращении огня, передает Khmer Times.
Согласно документу, режим вступает в силу немедленно 27 декабря в 12.00 по местному времени (08.00 мск) и действует 72 часа.
Соглашение подписали министры обороны Таиланда и Камбоджи Наттхапхон Накпханит и Теа Сейха.
Прекращение огня касается всех видов оружия и его применения и исключает как удары по гражданским объектам и инфраструктуре, так и по военным целям сторон.
Для обеспечения эффективного осуществления соглашения обе стороны соглашаются использовать координационные подразделения по вопросам границы под наблюдением группы из АСЕАН.
26 декабря Камбоджу атаковали истребители и бронетехника Таиланда, было сброшено около 40 бомб в районе деревни Чукчей. После этого ВС Таиланда направили туда пехоту и бронетехнику.
Конфликт между странами обострился в июле, когда Таиланд выдвинул обвинение в адрес Камбоджи. По версии таиландской стороны, камбоджийские военные установили наземные мины в спорной приграничной зоне, в результате чего трое таиландских солдат получили ранения. Камбоджа отвергла обвинения, заявив, что военнослужащие Таиланда отклонились от согласованных маршрутов и подорвались на мине, которая осталась в земле после многолетних военных действий.
При посредничестве Малайзии и США 28 июля удалось достичь предварительного мирного соглашения. Дальнейший прогресс наметился 26 октября, когда премьер‑министры двух стран – Хун Манет (Камбоджа) и Анутин Чарнвиракул (Таиланд) – подписали мирное соглашение. Но уже 10 ноября Таиланд объявил о приостановке действия соглашений, достигнутых ранее в Куала‑Лумпуре. Эти договоренности предусматривали комплекс мер по разоружению и были направлены на нормализацию двусторонних отношений.
7 декабря, несмотря на предпринятые усилия, боевые действия возобновились.