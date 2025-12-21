Малайзия призвала Камбоджу и Таиланд урегулировать конфликт на площадке АСЕАН

Конфликт обострился летом 2025 г. Таиланд обвинил Камбоджу в установке наземных мин в спорной приграничной зоне, из-за чего трое солдат были ранены. Камбоджа отвергла обвинение, заявив, что солдаты отклонились от согласованных маршрутов и подорвались на минах, оставшихся после десятилетий войны. Предварительного мирного соглашения удалось достичь 28 июля при посредничестве Малайзии и США. 26 октября премьер-министры Камбоджи Хун Манет и Таиланда Анутин Чарнвиракул подписали мирное соглашение. Боевые действия возобновились 7 декабря.