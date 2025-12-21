Малайзия призвала Камбоджу и Таиланд урегулировать конфликт на площадке АСЕАН
Камбодже и Таиланду следует урегулировать военный конфликт на встрече глав МИД стран АСЕАН. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, его слова передает The National Thailand.
«У меня была возможность поговорить с премьер-министрами Камбоджи и Таиланда, чтобы обменяться мнениями и обсудить наилучшие пути для смягчения напряженности, возникшей между двумя странами», – сообщил Анвар.
По его мнению, встреча министров иностранных дел стран АСЕАН, которая пройдет 22 декабря в Куала-Лумпуре, является «подходящей и конструктивной платформой для открытых переговоров между двумя странами, мирного урегулирования разногласий и достижения справедливого и прочного соглашения».
12 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что Таиланд и Камбоджа согласились прекратить боевые действия уже в ближайшие сутки. Однако этого не произошло. 14 декабря Таиланд заявил об отсутствии намерения прекращать огонь в конфликте с Камбоджей. Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул сообщил, что власти намерены твердо сохранять, защищать и отстаивать целостность страны.
Конфликт обострился летом 2025 г. Таиланд обвинил Камбоджу в установке наземных мин в спорной приграничной зоне, из-за чего трое солдат были ранены. Камбоджа отвергла обвинение, заявив, что солдаты отклонились от согласованных маршрутов и подорвались на минах, оставшихся после десятилетий войны. Предварительного мирного соглашения удалось достичь 28 июля при посредничестве Малайзии и США. 26 октября премьер-министры Камбоджи Хун Манет и Таиланда Анутин Чарнвиракул подписали мирное соглашение. Боевые действия возобновились 7 декабря.