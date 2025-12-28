Газета
Папа римский направил три грузовика гуманитарной помощи регионам Украины

Папа римский Лев XIV направил три грузовика гуманитарной помощи регионам Украины, сообщила пресс-служба Святого престола.

В грузовиках 100 000 пакетов дегидрированных супов с курицей и овощами, которые направят в прифронтовые районы. Такой «небольшой жест» папы приурочен к Дню Святого Семейства, который католики отмечают 28 декабря.

Кардинал Конрад Краевский заявил, что гуманитарная помощь направлена семьям, которые, как семья из Назарета, переживают положение беженцев. Он также отметил, что еще до католического Рождества Лев XIV направил финансовую помощь различным странам.

25 декабря папа римский Лев XIV в своей первой рождественской проповеди осудил условия жизни палестинцев в секторе Газа. Он также упомянул беженцев и мигрантов, бегущих из своих стран в поисках будущего в других местах, а также потерявших и ищущих работу по всему миру, подверженных эксплуатации, заключенных в тюрьмах в «нечеловеческих» условиях.

