Папа римский направил три грузовика гуманитарной помощи регионам Украины

25 декабря папа римский Лев XIV в своей первой рождественской проповеди осудил условия жизни палестинцев в секторе Газа. Он также упомянул беженцев и мигрантов, бегущих из своих стран в поисках будущего в других местах, а также потерявших и ищущих работу по всему миру, подверженных эксплуатации, заключенных в тюрьмах в «нечеловеческих» условиях.