Глава минобороны Бельгии призвал готовиться к войне будущего

«2025 г. стал годом перемен в обороне. После десятилетий экономии на наших вооруженных силах у нас начался поворотный момент. Только с этого года все осознали: наша страна обретет обороноспособность, которой она сможет гордиться. И я заверяю вас, что наши вооруженные силы будут обладать возможностями, значительно отличающимися от тех, которые были у нас в предыдущих войнах. Наши войска будут готовы выиграть войну будущего – с высокой и быстрой адаптируемостью, с технологиями, кибернетикой и инновациями во главе. Война, которая, будем надеяться, никогда не состоится», – написал Тео Франкен в соцсети X.