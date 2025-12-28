Глава минобороны Бельгии призвал готовиться к войне будущего
Глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявил о переменах в оборонной политике страны в 2025 г., призвав начать подготовку к войне будущего. Вместе с тем он выразил надежду на то, что такая война никогда не начнется.
«2025 г. стал годом перемен в обороне. После десятилетий экономии на наших вооруженных силах у нас начался поворотный момент. Только с этого года все осознали: наша страна обретет обороноспособность, которой она сможет гордиться. И я заверяю вас, что наши вооруженные силы будут обладать возможностями, значительно отличающимися от тех, которые были у нас в предыдущих войнах. Наши войска будут готовы выиграть войну будущего – с высокой и быстрой адаптируемостью, с технологиями, кибернетикой и инновациями во главе. Война, которая, будем надеяться, никогда не состоится», – написал Тео Франкен в соцсети X.
Франкен опубликовал пост на своей странице в социальной сети X, в котором сообщил о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Piorun польского производства. Данные системы были переданы силам специального назначения, в частности, одному из полков специальных операций.
В ноябре Франкен заявил, что Бельгия намерена создать национальный центр по обеспечению воздушной безопасности к 1 января 2026 г.