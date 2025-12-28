Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В районе Запорожской АЭС установили временное прекращение огня

Ведомости

В районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вступило в силу временное прекращение огня. Об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в соцсети X.

Локальное перемирие было согласовано при посредничестве агентства. Сейчас у Запорожской АЭС идут работы по ремонту линии электропередачи между распределительными пунктами станции и Запорожской ТЭС. Это должно повысить ядерную безопасность.

Ремонтные работы направлены на предотвращение ядерной аварии в ходе конфликта. Для их завершения потребуется несколько дней. Сейчас электропитание собственных нужд станции обеспечивается за счет второй линии «Днепровская».

16 декабря Telegram-канал станции сообщил, что из-за обстрела ЗАЭС нарушилась связь между ее открытым распределительным устройством и тепловой станцией.

В ночь на 13 декабря на Запорожской АЭС отключились обе внешние линии электропередачи, что привело к полной потере внешнего энергоснабжения. В соответствии с проектными процедурами для питания систем безопасности и собственных нужд станции автоматически запускались резервные дизель-генераторы.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси тогда заявил, что ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение в 12-й раз с начала спецоперации на Украине. Он призвал к сдержанности в боевых действиях для избежания ядерной аварии.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте