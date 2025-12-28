В районе Запорожской АЭС установили временное прекращение огня
В районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вступило в силу временное прекращение огня. Об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в соцсети X.
Локальное перемирие было согласовано при посредничестве агентства. Сейчас у Запорожской АЭС идут работы по ремонту линии электропередачи между распределительными пунктами станции и Запорожской ТЭС. Это должно повысить ядерную безопасность.
Ремонтные работы направлены на предотвращение ядерной аварии в ходе конфликта. Для их завершения потребуется несколько дней. Сейчас электропитание собственных нужд станции обеспечивается за счет второй линии «Днепровская».
16 декабря Telegram-канал станции сообщил, что из-за обстрела ЗАЭС нарушилась связь между ее открытым распределительным устройством и тепловой станцией.
В ночь на 13 декабря на Запорожской АЭС отключились обе внешние линии электропередачи, что привело к полной потере внешнего энергоснабжения. В соответствии с проектными процедурами для питания систем безопасности и собственных нужд станции автоматически запускались резервные дизель-генераторы.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси тогда заявил, что ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение в 12-й раз с начала спецоперации на Украине. Он призвал к сдержанности в боевых действиях для избежания ядерной аварии.