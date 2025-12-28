Польша обяжет застройщиков выделять место для бомбоубежищ в новых зданиях

Несмотря на то что польское государство лидирует в НАТО по доле военных расходов в ВВП, правительство инвестировало мало в защиту собственного населения. Сейчас большая часть польских убежищ находится в ужасном состоянии, отмечает FT. На их благоустройство выделено 16 млрд злотых (3,8 млрд евро).