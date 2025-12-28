Польша обяжет застройщиков выделять место для бомбоубежищ в новых зданиях
Власти Польши обяжут застройщиков выделять место для бомбоубежищ в новых зданиях с 2026 г. Решение принято в ходе работы по модернизации гражданской обороны республики, пишет Financial Times (FT).
Несмотря на то что польское государство лидирует в НАТО по доле военных расходов в ВВП, правительство инвестировало мало в защиту собственного населения. Сейчас большая часть польских убежищ находится в ужасном состоянии, отмечает FT. На их благоустройство выделено 16 млрд злотых (3,8 млрд евро).
«Нам действительно необходимо повысить устойчивость гражданского населения… Польша в последние годы сосредоточилась на модернизации вооруженных сил и забыла об этом», – заявил глава польского управления национальной безопасности и советник президента Славомир Ценцкевич.
Ранее замминистра обороны страны Цезарий Томчик сообщил, что на восточной границе Польши в ближайшие шесть месяцев заработает «антидроновая стена». Полное завершение строительства системы противодействия беспилотникам запланировано на срок до 24 месяцев.