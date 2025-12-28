Газета
Главная / Политика /

Путин отменил ежегодные декларации о доходах чиновников

При этом вводится постоянный контроль за счетами и имуществом госслужащих
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, который отменяет обязательные ежегодные декларации о доходах чиновников, но при этом вводит постоянный контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их семей. Соответствующие документы размещены на портале опубликования правовой информации.

Закон вступает в силу 1 января 2026 г. Так, госслужащие будут освобождены от необходимости подавать декларацию о доходе ежегодно. Однако необходимость останется при поступлении на службу, назначении, переводе, а также при наступлении конкретных оснований.

Контроль будет осуществляться в режиме реального времени при помощи госсистемы «Посейдон», созданной в 2022 г.

Об инициативе сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 10 декабря. По его словам, цель инициативы – сделать надзор за доходами, расходами и имуществом государственных служащих более оперативным и эффективным.

