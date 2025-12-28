Зеленский прибыл в Мар-а-Лаго на переговоры с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в особняк Мар-а-Лаго (штат Флорида), где у него состоятся переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Sky News.
Стороны будут обсуждать подходы к урегулированию кризиса на Украине.
До начала очных переговоров с Зеленским Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер в рамках беседы изложил позицию Москвы по этому вопросу.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе разговора президент США согласился с тем, что предложенные Украиной и ее европейскими партнерами варианты временного перемирия, основанные на различных причинах, лишь усугубят конфликт.