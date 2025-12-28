Газета
Политика

Зеленский прибыл в Мар-а-Лаго на переговоры с Трампом

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в особняк Мар-а-Лаго (штат Флорида), где у него состоятся переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Sky News.

Стороны будут обсуждать подходы к урегулированию кризиса на Украине.

До начала очных переговоров с Зеленским Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер в рамках беседы изложил позицию Москвы по этому вопросу.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе разговора президент США согласился с тем, что предложенные Украиной и ее европейскими партнерами варианты временного перемирия, основанные на различных причинах, лишь усугубят конфликт.

Читайте также:Ушаков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Трампа
