Трамп заявил о возможности заключения сделки по урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп, стоя рядом с украинским лидером Владимиром Зеленским возле своего поместья в Мар-а-Лаго (штат Флорида), заявил, что верит в возможность заключения сделки по урегулированию украинского конфликта.
По его словам, президент России Владимир Путин «серьезно настроен на мир».
«Погибло слишком много людей, и я думаю, что оба президента хотят заключить сделку... Я действительно верю, что у нас есть все предпосылки для заключения сделки, которая будет выгодна для Украины, выгодна для всех. Нет ничего важнее», – сказал он (цитата по Sky News).
Он добавил, что это будет «сильное» соглашение о безопасности для Украины и «европейские страны очень активно в этом участвуют».
До этого лидеры РФ и США провели телефонный разговор. Как рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, в ходе разговора Трамп «вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию». «Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским», – указал представитель Кремля.