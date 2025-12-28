Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил о возможности заключения сделки по урегулированию на Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп, стоя рядом с украинским лидером Владимиром Зеленским возле своего поместья в Мар-а-Лаго (штат Флорида), заявил, что верит в возможность заключения сделки по урегулированию украинского конфликта.

По его словам, президент России Владимир Путин «серьезно настроен на мир».

«Погибло слишком много людей, и я думаю, что оба президента хотят заключить сделку... Я действительно верю, что у нас есть все предпосылки для заключения сделки, которая будет выгодна для Украины, выгодна для всех. Нет ничего важнее», – сказал он (цитата по Sky News).

Он добавил, что это будет «сильное» соглашение о безопасности для Украины и «европейские страны очень активно в этом участвуют».

До этого лидеры РФ и США провели телефонный разговор. Как рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, в ходе разговора Трамп «вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию». «Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским», – указал представитель Кремля.

Читайте также:Ушаков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Трампа
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте