Иран заявил о запуске трех спутников дистанционного зондирования при помощи РФ

Как заявил заместитель министра связи Ирана и глава Иранского научно-исследовательского института космоса Вахид Язданян, все три спутника построены частным сектором. Они способны передавать данные съемки с разрешением от 15 до менее 5 метров. Полученные изображения будут использоваться для гражданских нужд, включая мониторинг в сельском хозяйстве, управление водными ресурсами и наблюдение за состоянием окружающей среды.