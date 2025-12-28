Иран заявил о запуске трех спутников дистанционного зондирования при помощи РФ
Иранские власти заявили о выводе на орбиту трех спутников, которые были запущены на ракете с космодрома «Восточный» 28 декабря. Они будут использоваться для дистанционного зондирования Земли, передает местное агентство IRNA.
Запуск аппаратов Zafar-2, Paya и Kowsar-1.5 был выполнен при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный». Государственная корпорация «Роскосмос» подтвердила штатный старт ракеты и плановый вывод спутников на целевую орбиту.
Как заявил заместитель министра связи Ирана и глава Иранского научно-исследовательского института космоса Вахид Язданян, все три спутника построены частным сектором. Они способны передавать данные съемки с разрешением от 15 до менее 5 метров. Полученные изображения будут использоваться для гражданских нужд, включая мониторинг в сельском хозяйстве, управление водными ресурсами и наблюдение за состоянием окружающей среды.
Спутники будут работать на низкой околоземной орбите (НОО) на высоте около 500 км, отмечает агентство.
Днем 28 декабря «Роскосмос» сообщил, что ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» со спутниками стереосъемки «Аист-2Т» № 1 и № 2, а также 50 других аппаратов.