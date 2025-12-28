Ракета «Союз-2.1Б» вывела на орбиту блок «Фрегат» с аппаратами «Аист»

Спутники «Аист-2Т» созданы на базе аппарата «Аист-2Д». От своего предшественника спутники «Аист-2Т» отличаются двигательной установкой для коррекции орбиты и аппаратурой для стереоскопической съемки, более продолжительным сроком службы и ускоренной передачей данных. Аппараты «Аист-2Т» предназначены для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания ее объемной модели. Спутники создадут цифровые модели местности и будут следить за чрезвычайными ситуациями.