Ракета «Союз-2.1Б» вывела на орбиту блок «Фрегат» с аппаратами «Аист»

Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» со спутниками стереосъемки «Аист-2Т» № 1 и № 2, а также 50 других аппаратов. Трансляцию запуска вел «Роскосмос».

Ракета стартовала в 16:18 мск с космодрома Восточный. Она отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит аппараты на заданные орбиты.

Ожидается, что спутники «Аист-2Т» будут выведены на орбиту через 1 час 4 минуты 18 секунд после старта.

26 декабря госкомиссия разрешила вывезти и установить «Союз-2.1б» на стартовом комплексе Восточного. Ранее госкорпорация сообщила, что на орбиту будет запущено 52 спутника. Пуск стал финальным в 2025 г., отметили в «Роскосмосе».

Спутники «Аист-2Т» созданы на базе аппарата «Аист-2Д». От своего предшественника спутники «Аист-2Т» отличаются двигательной установкой для коррекции орбиты и аппаратурой для стереоскопической съемки, более продолжительным сроком службы и ускоренной передачей данных. Аппараты «Аист-2Т» предназначены для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания ее объемной модели. Спутники создадут цифровые модели местности и будут следить за чрезвычайными ситуациями.

