С космодрома Восточный запустят 52 спутника

24 декабря «Роскосмос» сообщил о планах создать лунную электростанцию. Ее достроят в 2036 г. Госкорпорация заключила контракт с Научно-производственным объединением (НПО) им. Лавочкина на выполнение соответствующих работ. В ведомстве объяснили, что лунная электростанция нужна стране для долговременного энергоснабжения потребителей российской Лунной программы, например луноходов и обсерватории. Обеспечить электричеством также нужно объекты инфраструктуры Международной научной лунной станции.