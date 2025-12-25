С космодрома Восточный запустят 52 спутника
На орбиту будет запущено 52 спутника с космодрома Восточный. В их числе – «Аист-2Т» №1 и №2, разработанные и изготовленные в РКЦ «Прогресс», сообщает «Роскосмос».
Отмечается, что спутники «Аист-2Т» созданы на базе аппарата «Аист-2Д». От своего предшественника спутники «Аист-2Т» отличаются двигательной установкой для коррекции орбиты и аппаратурой для стереоскопической съемки, более продолжительным сроком службы и ускоренной передачей данных.
Пуск станет финальным в России в 2025 г., отметили в «Роскосмосе».
24 декабря «Роскосмос» сообщил о планах создать лунную электростанцию. Ее достроят в 2036 г. Госкорпорация заключила контракт с Научно-производственным объединением (НПО) им. Лавочкина на выполнение соответствующих работ. В ведомстве объяснили, что лунная электростанция нужна стране для долговременного энергоснабжения потребителей российской Лунной программы, например луноходов и обсерватории. Обеспечить электричеством также нужно объекты инфраструктуры Международной научной лунной станции.