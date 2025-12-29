В сентябре The New York Times (NYT) писала со ссылкой на данные музея истории Украины во Второй мировой войне, что как минимум 92 американских наемника было ликвидировано за время конфликта в республике. По данным издания, всего в украинской армии могут служить несколько тысяч американцев.