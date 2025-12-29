Газета
Трамп выразил сожаление о гибели американцев на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление о погибших в военных действиях на Украине американцах.

«Они погибли в стране, в чужой стране. И некоторые из них – известные люди. Очень известные. Но так грустно, что такое могло случиться», – сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В сентябре The New York Times (NYT) писала со ссылкой на данные музея истории Украины во Второй мировой войне, что как минимум 92 американских наемника было ликвидировано за время конфликта в республике. По данным издания, всего в украинской армии могут служить несколько тысяч американцев.

1 декабря «РИА Новости» писали, что в США появляются пустые могилы воевавших на стороне Украины американских наемников. Это связано с тем, что семьи не могут получить их тела.

