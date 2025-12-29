Газета
Главная / Политика /

JW: Евросоюз хочет доказать свою значимость за счет украинского конфликта

Ведомости

Евросоюз (ЕС) намерен доказать свою значимость за счет украинского конфликта. Об этом сообщает Junge Welt (JW).

Издание отмечает, что когда США и Россия «пытаются урегулировать конфликт между собой», у ЕС, как третьей стороны, «остается только два варианта: либо подчиниться господствующей тенденции и тем самым косвенно признать свою незначительность, либо, наоборот, попытаться саботировать сделку для двух других». JW пишет, что если сработает последний вариант, то получится «убедить себя и весь мир в незаменимости ЕС, по крайней мере, в Восточной Европе». При этом издание обращает внимание, что в тарифной политике ЕС «ползает на животе» перед Вашингтоном и сносит все от президента США Дональда Трампа.

Указывается, что такую стратегию приняли официальный Брюссель и европейские столицы – Берлин, Париж, Рим, а также Великобритания. JW подчеркивает, что в дипломатическом плане 2025 г. ознаменовался появлением «коалиции желающих» – тех, кто «пытается любой ценой затянуть конфликт, пока в первую очередь расплачиваются за это украинцы».

28 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС, что ЕС открыто готовится к войне с Россией и стал главным препятствием для мира после смены администрации в США. В виде примера глава МИД РФ привел недавнюю попытку ЕС передать Киеву российские замороженные валютные резервы в Бельгии. Лавров констатировал, что эта попытка не увенчалась успехом.

