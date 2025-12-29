JW: Евросоюз хочет доказать свою значимость за счет украинского конфликта
Евросоюз (ЕС) намерен доказать свою значимость за счет украинского конфликта. Об этом сообщает Junge Welt (JW).
Издание отмечает, что когда США и Россия «пытаются урегулировать конфликт между собой», у ЕС, как третьей стороны, «остается только два варианта: либо подчиниться господствующей тенденции и тем самым косвенно признать свою незначительность, либо, наоборот, попытаться саботировать сделку для двух других». JW пишет, что если сработает последний вариант, то получится «убедить себя и весь мир в незаменимости ЕС, по крайней мере, в Восточной Европе». При этом издание обращает внимание, что в тарифной политике ЕС «ползает на животе» перед Вашингтоном и сносит все от президента США Дональда Трампа.
Указывается, что такую стратегию приняли официальный Брюссель и европейские столицы – Берлин, Париж, Рим, а также Великобритания. JW подчеркивает, что в дипломатическом плане 2025 г. ознаменовался появлением «коалиции желающих» – тех, кто «пытается любой ценой затянуть конфликт, пока в первую очередь расплачиваются за это украинцы».
28 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС, что ЕС открыто готовится к войне с Россией и стал главным препятствием для мира после смены администрации в США. В виде примера глава МИД РФ привел недавнюю попытку ЕС передать Киеву российские замороженные валютные резервы в Бельгии. Лавров констатировал, что эта попытка не увенчалась успехом.