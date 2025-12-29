JW: Евросоюз хочет доказать свою значимость за счет украинского конфликта

Издание отмечает, что когда США и Россия «пытаются урегулировать конфликт между собой», у ЕС, как третьей стороны, «остается только два варианта: либо подчиниться господствующей тенденции и тем самым косвенно признать свою незначительность, либо, наоборот, попытаться саботировать сделку для двух других». JW пишет, что если сработает последний вариант, то получится «убедить себя и весь мир в незаменимости ЕС, по крайней мере, в Восточной Европе». При этом издание обращает внимание, что в тарифной политике ЕС «ползает на животе» перед Вашингтоном и сносит все от президента США Дональда Трампа.