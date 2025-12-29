Газета
Политика

В Мексике при сходе поезда с рельсов погибли не менее 13 человек



По меньшей мере 13 человек погибли в результате схода с рельсов поезда в южном штате Оахака в Мексике. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мексиканские власти.

Авария произошла вблизи города Нисанда. В поезде находились 250 человек, включая девять членов экипажа и 241 пассажира. По данным Военно-морских сил Мексики, 98 человек получили ранения, из них 36 были доставлены в медицинские учреждения. Пять пострадавших находятся в критическом состоянии.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что на место происшествия направлены высокопоставленные чиновники для оказания помощи семьям погибших. Власти штата Оахака координируют работу с федеральными структурами.

Генеральная прокуратура Мексики начала расследование причин аварии. Межокеанский поезд является частью проекта Межокеанского коридора, направленного на развитие транспортной и торговой инфраструктуры страны, пишет Reuters.

4 сентября в португальском Лиссабоне с рельсов сошел фуникулер. Тогда погибли 17 человек, 21 пострадал.

