В Мексике при сходе поезда с рельсов погибли не менее 13 человек

Авария произошла вблизи города Нисанда. В поезде находились 250 человек, включая девять членов экипажа и 241 пассажира. По данным Военно-морских сил Мексики, 98 человек получили ранения, из них 36 были доставлены в медицинские учреждения. Пять пострадавших находятся в критическом состоянии.