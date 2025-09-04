Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне достигло 17

О том что в Лиссабоне фуникулер сошел с рельсов, стало известно 4 сентября. Изначально сообщалось о 15 жертвах и минимум 20 пострадавших. Мэр столицы Карлуш Моэдаш заявил, что это «трагический день для нашего города». «Сейчас все службы: муниципалитет Лиссабона, экстренные службы (INEM), гражданская оборона, пожарная служба – мы все на месте, пытаясь помочь жертвам этого трагического происшествия в Лиссабоне», – сказал он.