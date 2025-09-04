Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне достигло 17
Количество жертв при сходе с рельс фуникулера «Глория» в столице Португалии Лиссабоне увеличилось до17, еще 21 человек считается пострадавшим. Об этом сообщил директор муниципальной службы города Маргарита Кастро Мартинс, передает RTP.
После трагедии городской совет Лиссабона распорядился приостановить работу всех фуникулеров, чтобы провести проверку оборудования.
Уточняется, что среди пострадавших оказались граждане Португалии, Испании, Южной Кореи, Италии, Франции, Канады, Марокко и Кабо-Верде. При этом личности четырех раненых еще не установлены.
Прокуратура Лиссабона начала расследование обстоятельств аварии.
О том что в Лиссабоне фуникулер сошел с рельсов, стало известно 4 сентября. Изначально сообщалось о 15 жертвах и минимум 20 пострадавших. Мэр столицы Карлуш Моэдаш заявил, что это «трагический день для нашего города». «Сейчас все службы: муниципалитет Лиссабона, экстренные службы (INEM), гражданская оборона, пожарная служба – мы все на месте, пытаясь помочь жертвам этого трагического происшествия в Лиссабоне», – сказал он.