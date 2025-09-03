Газета
Главная / Общество /

При срыве фуникулера в Лиссабоне погибли 15 человек

Ведомости

Известный у туристов фуникулер «Глория» в столице Португалии Лиссабоне сошел с рельсов, погибли 15 человек. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источник в полиции.

Пострадали как минимум 20 человек, по меньшей мере девять из них – в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают спасательные бригады, однако некоторые люди по-прежнему заблокированы.

Мэр столицы Карлуш Моэдаш заявил, что это «трагический день для нашего города». «Сейчас все службы: муниципалитет Лиссабона, экстренные службы (INEM), гражданская оборона, пожарная служба – мы все на месте, пытаясь помочь жертвам этого трагического происшествия в Лиссабоне», – сказал он.

Фуникулер «Глория» был открыт в 1885 г. С того момента он является одной из главных достопримечательностей Лиссабона и пользуется большой популярностью у туристов, посещающих город. Фуникулер способен перевозить до 42 человек.

8 августа в российском Нальчике произошел обрыв канатной дороги. В результате происшествия пострадали 12 человек, из них шесть отправились на амбулаторное лечение. Всего на канатной дороге находился 21 человек. Никто из них не погиб.

