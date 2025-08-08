Газета
Главная / Общество /

В Нальчике оборвалась канатная дорога

Ведомости

Обрыв канатно-кресельной дороги произошел в курортной зоне Нальчика. Об этом сообщили в МЧС по Кабардино-Балкарии

При обрыве есть пострадавшие, их число не уточняется. Инцидент произошел в 17:45 мск, на место выдвинулись спасатели МЧС России и все экстренные службы.

Telegram-канал Baza пишет, что пострадали 10 человек. На опубликованных видео замечены машины МЧС и полиции, а также упавший трос канатной дороги.

Жизнь на нитке: крупнейшие трагедии на канатных дорогах
1 июня 1990 г. в столице Грузинской АССР произошел несчастный случай на канатной дороге, которая связывает проспект Руставели и вершину горы Мтацминда. Из-за обрыва тягового троса обе гондолы, шедшие в противофазе, покатились вниз. Та кабина, что была ближе к земле, врезалась в нижнюю станцию. Вторая развила огромную скорость и ударилась о перекрученный трос, который буквально разрезал ее пополам. Ехавшие в ней люди – в основном это были дети – упали с высоты 20 м. В результате погибло 19 человек, еще 42 получили тяжелые травмы. Причиной стала непродуманная реконструкция «канатки», проведенная незадолго до трагедии, а также замена кабин на более вместительные. После крушения дорога была закрыта, вновь ее открыли только в 2024 г.
1  / 6

1 июня 1990 г. в столице Грузинской АССР произошел несчастный случай на канатной дороге, которая связывает проспект Руставели и вершину горы Мтацминда. Из-за обрыва тягового троса обе гондолы, шедшие в противофазе, покатились вниз. Та кабина, что была ближе к земле, врезалась в нижнюю станцию. Вторая развила огромную скорость и ударилась о перекрученный трос, который буквально разрезал ее пополам. Ехавшие в ней люди – в основном это были дети – упали с высоты 20 м. В результате погибло 19 человек, еще 42 получили тяжелые травмы. Причиной стала непродуманная реконструкция «канатки», проведенная незадолго до трагедии, а также замена кабин на более вместительные. После крушения дорога была закрыта, вновь ее открыли только в 2024 г. / Айвазов Шахвелаз / Фотохроника ТАСС

Последний известный инцидент с обрывом канатной дороги произошел в мае 2021 г. недалеко от итальянского озера Маджоре. Произошел обрыв тягового троса канатной дороги, связывающей город Стреза и вершину горы Моттароне. 

Сначала кабина с пассажирами резко пролетела вниз около 500 м, а затем сорвалась с трассы и рухнула с высоты 54 м. 14 из 15 человек в кабине погибли, выжил только один ребенок. Причиной трагедии стало отключение аварийного тормоза.

