В Нальчике оборвалась канатная дорога
Обрыв канатно-кресельной дороги произошел в курортной зоне Нальчика. Об этом сообщили в МЧС по Кабардино-Балкарии
При обрыве есть пострадавшие, их число не уточняется. Инцидент произошел в 17:45 мск, на место выдвинулись спасатели МЧС России и все экстренные службы.
Telegram-канал Baza пишет, что пострадали 10 человек. На опубликованных видео замечены машины МЧС и полиции, а также упавший трос канатной дороги.
Последний известный инцидент с обрывом канатной дороги произошел в мае 2021 г. недалеко от итальянского озера Маджоре. Произошел обрыв тягового троса канатной дороги, связывающей город Стреза и вершину горы Моттароне.
Сначала кабина с пассажирами резко пролетела вниз около 500 м, а затем сорвалась с трассы и рухнула с высоты 54 м. 14 из 15 человек в кабине погибли, выжил только один ребенок. Причиной трагедии стало отключение аварийного тормоза.