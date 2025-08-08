В Нальчике оборвалась канатная дорога

1 / 6

1 июня 1990 г. в столице Грузинской АССР произошел несчастный случай на канатной дороге, которая связывает проспект Руставели и вершину горы Мтацминда. Из-за обрыва тягового троса обе гондолы, шедшие в противофазе, покатились вниз. Та кабина, что была ближе к земле, врезалась в нижнюю станцию. Вторая развила огромную скорость и ударилась о перекрученный трос, который буквально разрезал ее пополам. Ехавшие в ней люди – в основном это были дети – упали с высоты 20 м. В результате погибло 19 человек, еще 42 получили тяжелые травмы. Причиной стала непродуманная реконструкция «канатки», проведенная незадолго до трагедии, а также замена кабин на более вместительные. После крушения дорога была закрыта, вновь ее открыли только в 2024 г. / Айвазов Шахвелаз / Фотохроника ТАСС