Ледокол впервые добрался до самой северной точки канадской Арктики

Канадский научно-исследовательский ледокол смог впервые добраться до самых северных районов канадской Арктики, которые ранее считались практически недоступными из-за круглогодичного морского льда. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на ученых, проведших экспедицию в водах вокруг островов Королевы Елизаветы и западной части Тувайджуиттук.

Речь идет о рейсе ледокола CCGS Amundsen, на борту которого в начале сентября отправились специалисты министерства рыболовства и океанов Канады и университета Манитобы. По сообщению издания, экспедиция стала первой комплексной океанографической научной миссией, достигшей этого района Канадского Арктического архипелага.

Ученые отмечают, что путь открылся из-за таяния морского льда. По словам исследователя Центра наук о наблюдении Земли Дэвида Бабба, площадь открытой воды в регионе увеличилась, а толщина льда заметно сократилась, что сделало ранее закрытые проходы судоходными. В ходе экспедиции были зафиксированы лишь отдельные участки льда толщиной до семи метров, тогда как раньше здесь преобладал многолетний лед.

Исследователи подчеркивают, что возможность захода ледокола в одно из последних «убежищ» морского льда является наглядным свидетельством ускоренного потепления Арктики, которая нагревается значительно быстрее остальной планеты. Вместе с тем это открывает новые возможности для изучения малоисследованных арктических районов и уточнения прогнозов дальнейших климатических изменений.

24 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Мурманской области, председателя комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика» Андрея Чибиса о запуске комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора.

