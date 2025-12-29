The Times: первый американский папа проводит в Ватикане «тихую революцию»
Папа Лев XIV, избранный в мае этого года, в первые месяцы своего понтификата приступил к осторожному, но заметному реформированию Католической церкви. Его шаги, включающие кадровые перестановки в ключевых епархиях и критику политики президента США Дональда Трампа, вызывают беспокойство у американских консерваторов, но приносят рост пожертвований от сторонников. Об этом пишет британская газета The Times.
Наиболее значимыми решениями, считает издание, стали назначения новых архиепископов. Британский епископ Ричард Мот сменит кардинала Винсента Николса в Вестминстере, а новый архиепископ Нью-Йорка Рональд Хикс, выходец из Чикаго, как и сам понтифик, займет место уходящего на покой консерватора Тимоти Долана. Долан, молившийся на инаугурации Трампа, был символом для большинства американских епископов, выступавших против либеральной культуры, обращает внимание The Times.
Папа Лев, неоднократно критиковавший миграционную политику Трампа, также предупредил европейских правых политиков, что они не могут использовать христианство в своих целях, забывая о заботе о нуждающихся. Несмотря на общие с консерваторами позиции, например, по вопросам абортов, сомнения в его курсе уже звучат и станут темой для дебатов на чрезвычайном консисториуме 245 кардиналов 7–8 января.
Внутри Ватикана новый папа стремится укрепить доверие после финансовых скандалов, распустив один из созданных при его предшественнике комитетов по сбору средств. Его стиль управления радикально отличается от стиля папы Франциска: Лев XIV предпочитает работать через официальные институты, а не через узкий круг советников, регулярно занимается спортом и уже начал обустраивать папские апартаменты.
Рост доверия к первому американскому понтифику, который свободно говорит по-английски, уже отразился на пожертвованиях из США, увеличившихся примерно на 20%. В ближайших планах папы – визит в Алжир, связанный с почитаемым им Святым Августином, что подчеркивает его намерение сочетать личный духовный опыт с глобальной повесткой, унаследованной от предшественника, отмечает издание.
Папа римский Лев XIV (в миру – Роберт Фрэнсис Прево) родился 14 сентября 1955 г. в Чикаго (штат Иллинойс). Спустя годы он стал первым понтификом родом из Соединенных Штатов. «Какое волнение, какая великая честь для нашей страны», – расчувствовался президент США Дональд Трамп после избрания нового папы римского 8 мая 2025 г. Лев XIV знает испанский, один из южноамериканских языков кечуа и имеет гражданство Перу.