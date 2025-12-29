The Times: первый американский папа проводит в Ватикане «тихую революцию»

Папа Лев, неоднократно критиковавший миграционную политику Трампа, также предупредил европейских правых политиков, что они не могут использовать христианство в своих целях, забывая о заботе о нуждающихся. Несмотря на общие с консерваторами позиции, например, по вопросам абортов, сомнения в его курсе уже звучат и станут темой для дебатов на чрезвычайном консисториуме 245 кардиналов 7–8 января.