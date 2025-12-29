Вся территория Абхазии осталась без света
В связи с аварийным отключением на воздушных линиях «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара» без света остались все районы Абхазии. Об этом сообщил Telegram-канал минэнерго страны.
По данным ведомства, ремонтные бригады уже выехали на место происшествия.
29 декабря минэнерго Абхазии также сообщало, что из-за непогоды без света остались несколько населенных пунктов в Гудаутском, Гагрском, Сухумском, Очамчырском и Галском районах.
