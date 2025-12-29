Вся территория Абхазии осталась без света

10 сентября на Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы (SEN), что привело к масштабному блэкауту на всем острове. Сбой произошел в 9:14 по местному времени из-за внезапного выхода из строя термоэлектрической электростанции им. Антонио Гитераса в Матансасе.