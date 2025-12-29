Газета
Политика

Вся территория Абхазии осталась без света

Ведомости

В связи с аварийным отключением на воздушных линиях «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара» без света остались все районы Абхазии. Об этом сообщил Telegram-канал минэнерго страны.

По данным ведомства, ремонтные бригады уже выехали на место происшествия.

29 декабря минэнерго Абхазии также сообщало, что из-за непогоды без света остались несколько населенных пунктов в Гудаутском, Гагрском, Сухумском, Очамчырском и Галском районах.

10 сентября на Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы (SEN), что привело к масштабному блэкауту на всем острове. Сбой произошел в 9:14 по местному времени из-за внезапного выхода из строя термоэлектрической электростанции им. Антонио Гитераса в Матансасе.

