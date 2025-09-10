На Кубе произошло массовое отключение электроэнергии

Сбой произошел в 9:14 по местному времени из-за внезапного выхода из строя термоэлектрической электростанции им. Антонио Гитераса в Матансасе. Именно эта станция ранее становилась причиной крупных отключений, в том числе на прошлой неделе, когда восточная часть страны полностью осталась без света.