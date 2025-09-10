На Кубе произошло массовое отключение электроэнергии
На Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы (SEN), что привело к масштабному блэкауту на всем острове. Об этом сообщает CiberCuba.
Сбой произошел в 9:14 по местному времени из-за внезапного выхода из строя термоэлектрической электростанции им. Антонио Гитераса в Матансасе. Именно эта станция ранее становилась причиной крупных отключений, в том числе на прошлой неделе, когда восточная часть страны полностью осталась без света.
Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности (MINEM) подтвердило, что авария на ТЭС стала причиной коллапса энергосистемы, однако подчеркнуло, что точные обстоятельства будут установлены позднее. Власти сообщили, что процесс восстановления энергоснабжения уже начался.
Генеральный директор UNE Альфредо Лопес Вальдес отметил, что серьезной проблемой остается критический износ оборудования. По его словам, многие кубинские тепловые электростанции эксплуатируются более 40 лет без проведения капитального ремонта, что приводит к задержкам при техническом обслуживании и неожиданным поломкам.
«Очень сложно точно предсказать, сколько времени займет ремонт, потому что, когда вы начинаете разбирать конструкцию, вы сталкиваетесь с проблемами, которых изначально не ожидали», – подчеркнул Вальдес.
Правительство Кубы ранее предупреждало, что в ближайшие месяцы ТЭС им. Гитераса придется закрыть для технического обслуживания, что может вызвать новые перебои в энергоснабжении.
В октябре 2024 г. правительство Кубы в связи с энергетическим кризисом получило предложения о помощи от России, Венесуэлы, Мексики, Колумбии и Барбадоса.