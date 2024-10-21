Россия предложила Кубе помощь в борьбе с энергокризисом

18 октября на всей территории Кубы пропал свет. По данным министерства энергетики и горной промышленности, к проблемам с электричеством привело отключение ТЭЦ Антонио Гутераса в Матансасе. Министерство вскоре заявило, что работает над устранением проблем, добавив, что еще одно отключение произошло в «западной подсистеме», которая включает Гавану.