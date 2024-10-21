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Россия предложила Кубе помощь в борьбе с энергокризисом

Ведомости

Правительство Кубы в связи с энергетическим кризисом получило предложения о помощи от России, Венесуэлы, Мексики, Колумбии и Барбадоса. Об этом сообщил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети Х.

«Мы высоко ценим усилия и немедленную поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса для решения текущей ситуации в национальной энергетической системе. Куба ведет переговоры о конкретизации получения этой помощи», – говорится в сообщении.

18 октября на всей территории Кубы пропал свет. По данным министерства энергетики и горной промышленности, к проблемам с электричеством привело отключение ТЭЦ Антонио Гутераса в Матансасе. Министерство вскоре заявило, что работает над устранением проблем, добавив, что еще одно отключение произошло в «западной подсистеме», которая включает Гавану.

На фоне отсутствия электроэнергии на Кубе начались протесты. В выходные в стране резко упал интернет-трафик, так как из-за масштабных отключений электроэнергии большинство жителей острова не могли зарядить телефоны. Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил в проблемах с электричеством США. По его словам, политика Вашингтона и санкции усложнили импорт топлива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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