Россия предложила Кубе помощь в борьбе с энергокризисом
Правительство Кубы в связи с энергетическим кризисом получило предложения о помощи от России, Венесуэлы, Мексики, Колумбии и Барбадоса. Об этом сообщил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети Х.
«Мы высоко ценим усилия и немедленную поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса для решения текущей ситуации в национальной энергетической системе. Куба ведет переговоры о конкретизации получения этой помощи», – говорится в сообщении.
18 октября на всей территории Кубы пропал свет. По данным министерства энергетики и горной промышленности, к проблемам с электричеством привело отключение ТЭЦ Антонио Гутераса в Матансасе. Министерство вскоре заявило, что работает над устранением проблем, добавив, что еще одно отключение произошло в «западной подсистеме», которая включает Гавану.
На фоне отсутствия электроэнергии на Кубе начались протесты. В выходные в стране резко упал интернет-трафик, так как из-за масштабных отключений электроэнергии большинство жителей острова не могли зарядить телефоны. Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил в проблемах с электричеством США. По его словам, политика Вашингтона и санкции усложнили импорт топлива.