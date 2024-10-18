Куба осталась без электричества после остановки ТЭЦ
Свет пропал на всей территории Кубы – к проблемам с электричеством привело отключение ТЭЦ Антонио Гутераса в Матансасе, сообщило министерство энергетики и горной промышленности Кубы в X.
«После непредвиденного отключения ТЭЦ Антонио Гутераса, сегодня утром в 11:00 (18:00 мск) произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы», – говорится в сообщении.
Власти работают над восстановлением подачи электричества, заявили в министерстве.
О проблемах с электричеством сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель 18 октября. Он назвал чрезвычайной ситуацию с энергетикой в стране и поручил премьер-министру Мануэлю Марреро сделать специальное обращение к населению по этому поводу. Причина отключения электричества тогда не называлась.
Диас-Канель также обвинил в проблемах с электричеством США. По его версии, ситуация сложилась из-за «усиления экономической войны, экономического и энергетического преследования со стороны США, что осложняет импорт топлива».
Это не первые сообщения о перебоях в работе электричества на Кубе. Издание Cibercuba писало, что в феврале на Кубе наблюдались серьезные перебои в электроснабжении, которые могут затронуть почти половину территории острова. Уточнялось, что основной причиной прекращения подачи электроэнергии стали отсутствие топлива и неполадки на ряде теплоэлектростанций.