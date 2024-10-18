Куба осталась без электричества после остановки ТЭЦ

Это не первые сообщения о перебоях в работе электричества на Кубе. Издание Cibercuba писало, что в феврале на Кубе наблюдались серьезные перебои в электроснабжении, которые могут затронуть почти половину территории острова. Уточнялось, что основной причиной прекращения подачи электроэнергии стали отсутствие топлива и неполадки на ряде теплоэлектростанций.