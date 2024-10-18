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Куба осталась без электричества после остановки ТЭЦ

Ведомости

Свет пропал на всей территории Кубы – к проблемам с электричеством привело отключение ТЭЦ Антонио Гутераса в Матансасе, сообщило министерство энергетики и горной промышленности Кубы в X.

«После непредвиденного отключения ТЭЦ Антонио Гутераса, сегодня утром в 11:00 (18:00 мск) произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы», – говорится в сообщении.

Власти работают над восстановлением подачи электричества, заявили в министерстве.

О проблемах с электричеством сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель 18 октября. Он назвал чрезвычайной ситуацию с энергетикой в стране и поручил премьер-министру Мануэлю Марреро сделать специальное обращение к населению по этому поводу. Причина отключения электричества тогда не называлась.

Диас-Канель также обвинил в проблемах с электричеством США. По его версии, ситуация сложилась из-за «усиления экономической войны, экономического и энергетического преследования со стороны США, что осложняет импорт топлива».

Это не первые сообщения о перебоях в работе электричества на Кубе. Издание Cibercuba писало, что в феврале на Кубе наблюдались серьезные перебои в электроснабжении, которые могут затронуть почти половину территории острова. Уточнялось, что основной причиной прекращения подачи электроэнергии стали отсутствие топлива и неполадки на ряде теплоэлектростанций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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